Камоцци призвал не заострять внимание на отказе Дзюбы пожать руку Семаку

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци призвал не заострять внимание на отказе нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

«Это просто спор или недопонимание между футболистом и тренером. Почему футбольных болельщиков интересует тот факт, почему Дзюба не пожал руку своему бывшему тренеру Семаку? Это две знаковые фигуры в российском футболе, которые вместе взяли много трофеев. Зачем обсуждать сплетни и строить всякие домыслы, почему Дзюба так поступил, если можно обсудить игру, которая была действительно яркой. Общественности стоит говорить о футболе, самом матче, а не том, что происходит после него», — приводит слова Камоцци Sport24.

После матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2) Дзюба не пожал руку Семаку. Позже футболист объяснил свой поступок тем, что он не видел специалиста.

Дзюба выступал за клуб из Санкт-Петербурга под руководством Семака с 2018 по 2022 год.