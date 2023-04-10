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Камоцци призвал не заострять внимание на отказе Дзюбы пожать руку Семаку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци призвал не заострять внимание на отказе нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

«Это просто спор или недопонимание между футболистом и тренером. Почему футбольных болельщиков интересует тот факт, почему Дзюба не пожал руку своему бывшему тренеру Семаку? Это две знаковые фигуры в российском футболе, которые вместе взяли много трофеев. Зачем обсуждать сплетни и строить всякие домыслы, почему Дзюба так поступил, если можно обсудить игру, которая была действительно яркой. Общественности стоит говорить о футболе, самом матче, а не том, что происходит после него», — приводит слова Камоцци Sport24.

После матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2) Дзюба не пожал руку Семаку. Позже футболист объяснил свой поступок тем, что он не видел специалиста.

Дзюба выступал за клуб из Санкт-Петербурга под руководством Семака с 2018 по 2022 год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-10-eto-prosto-spor-ili-nedoponimaniye-kamotstsi-ob-intsidente-s-dzyuboy-i-semakom
Артем Дзюба
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Франко Камоцци
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