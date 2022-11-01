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Камоцци: «Надеюсь, что в Италию приедут качественные российские игроки»

Мария Гусева
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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал интерес клубов серии А к российским игрокам.

«Не знаю, следят ли за Дивеевым, Зайнутдинов и Мостовым в серии А. Я знаю их очень хорошо. В Италии нет конкретного запрета на российских футболистов, но это было бы не самым лучшим решением — взять столько игроков из России. Я надеюсь, что в Италию приедут качественные российские футболисты, но должен признать, что это сложно», — цитирует Metaratings Камоцци.

В сезоне-2022/23 Дивеев забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за ЦСКА. В данный момент 23-летний защитник восстанавливается после перелома большеберцовой кости.

Бахтиер Зайнутдинов стал игроком ЦСКА в 2020 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Мостовой в сезоне-2022/23 сыграл в составе «Зенита» 20 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт 24-летнего полузащитника с клубом рассчитан до 2024 года.

01.11.2022 | Бавария — Интер
Источник: https://metaratings.ru/news/kamotstsi-nadeyus-chto-v-italiyu-priedut-kachestvennye-rossiyskie-igroki-1400878/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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