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Сегодня, 15:44

Камоцци: «Уход Ловрена — это потеря для «Зенита». Он хороший игрок»

Мария Гусева
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Стало ли у «Спартака» больше шансов на борьбу с «Зенитом» после ухода Ловрена? Ловрен — хороший игрок, — цитирует Sport24 Камоцци. — Это потеря для «Зенита», но у них все равно команда лучше, чем у «Спартака». Но в футболе, если ты веришь в свою работу, можно достичь любой цели».

33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года, на его счету 3 гола и 3 результативные передачи в 63 матчах за команду из Санкт-Петербурга. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Источник: Sport24
Деян Ловрен
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Лион
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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