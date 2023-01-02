Камоцци: «Уход Ловрена — это потеря для «Зенита». Он хороший игрок»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Стало ли у «Спартака» больше шансов на борьбу с «Зенитом» после ухода Ловрена? Ловрен — хороший игрок, — цитирует Sport24 Камоцци. — Это потеря для «Зенита», но у них все равно команда лучше, чем у «Спартака». Но в футболе, если ты веришь в свою работу, можно достичь любой цели».

33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года, на его счету 3 гола и 3 результативные передачи в 63 матчах за команду из Санкт-Петербурга. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.