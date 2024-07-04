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Сегодня, 07:15

Камоцци: «Илич точно усилит «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Зенит».

«Илич — классный футболист, он точно усилит «Зенит». Цена? Хорошие игроки всегда дорого стоят», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» подпишет 23-летнего серба за 25 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 на счету хавбека 4 гола и 3 результативных передачи в 36 матчах. На Евро-2024 серб провел 3 встречи и отметился голевым пасом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-ilich-tochno-usilit-zenit/
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