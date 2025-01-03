Камоцци — про назначение Кахигао в «Спартак»: «Еще один недодиректор»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии «СЭ» отреагировал на назначение испанца Франсиса Кахигао на должность спортивного директора красно-белых.

«Я не хочу быть директором «Спартака». Я уже провел там 6 лет и горжусь тем, что сделал. Кахигао — еще один недодиректор, которого кто-то поставил, чтобы заниматься своими делами, а не «Спартаком», — сказал Камоцци «СЭ».

Предыдущим спортивным директором московского клуба был 33-летний Томаш Амарал. Португалец работал в «Спартаке» с декабря 2023 года по ноябрь 2024-го.

Кахигао 23 года был главой отдела международного скаутинга лондонского «Арсенала». В 2020-м испанец занимал должность технического директора Федерации футбола Чили. Последним местом работы специалиста был «Галатасарай», где он возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.