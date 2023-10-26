Камоцци рассказал, что думает о возможном уходе Джикии из «Спартака»

Итальянский функционер Франко Камоцци рассказал, что думает о возможном уходе Георгия Джикии из «Спартака». Летом 2024 года у защитника истекает контракт с клубом.

«Ситуация очень непростая для Джикии, плюс у него скоро заканчивается контракт. Европа? Будет тяжело, но он сможет заиграть в Европе. Джикия — отличный защитник», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».