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РПЛ

26 октября, 11:48

Камоцци рассказал, что думает о возможном уходе Джикии из «Спартака»

Виктория Кравченко
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Итальянский функционер Франко Камоцци рассказал, что думает о возможном уходе Георгия Джикии из «Спартака». Летом 2024 года у защитника истекает контракт с клубом.

«Ситуация очень непростая для Джикии, плюс у него скоро заканчивается контракт. Европа? Будет тяжело, но он сможет заиграть в Европе. Джикия — отличный защитник», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В этом сезоне РПЛ Джикия провел пять матчей в составе «Спартака». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-dzhikiya-otlichny-j-zashhitnik-on-smozhet-zaigrat-v-evrope/
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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