Камоцци рассказал, есть ли у него желание стать спортивным директором «Спартака»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци ответил на вопрос, готов ли он стать новым спортивным директором московского клуба.

«Если будет такая возможность, вы узнаете», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Камоцци.

10 ноября «Спартак» объявил об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора. Он занимал эту должность с декабря 2023 года. До этого функционер работал старшим скаутом в лиссабонской «Бенфике».

После 15 туров «Спартак» с 28 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.