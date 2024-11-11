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Сегодня, 21:45

Камоцци рассказал, есть ли у него желание стать спортивным директором «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци ответил на вопрос, готов ли он стать новым спортивным директором московского клуба.

«Если будет такая возможность, вы узнаете», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Камоцци.

10 ноября «Спартак» объявил об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора. Он занимал эту должность с декабря 2023 года. До этого функционер работал старшим скаутом в лиссабонской «Бенфике».

После 15 туров «Спартак» с 28 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: ВсеПроСпорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци

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