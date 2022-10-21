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Сегодня, 11:26

Камоцци: «Пока у «Спартака» есть математические шансы на чемпионство, для них открыт путь к титулу»

Камоцци рассказал об ожиданиях от предстоящего матча «Спартака» и «Химок»
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» и «Химок» в 14-м туре РПЛ.

«Спартак» будет фаворитом и может выиграть. Повлияет ли отсутствие Абаскаля на скамейке? Команды играют в соответствии с той работой, которую проделали за неделю, а не из-за присутствия тренера на скамейке запасных. Уверен, что пока у «Спартака» будут математические шансы на чемпионство, для них будет открыт путь к титулу», — сказал Камоцци «СЭ».

Московский клуб с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков.

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября и начнется в 16:30 (мск).

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Франко Камоцци
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