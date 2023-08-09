Камоцци: «Чалов — хороший футболист, один из лучших нападающих РПЛ»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о нападающем ЦСКА Федоре Чалове.

«Я давно слежу за карьерой Чалова, это хороший футболист. Он один из лучших нападающих РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Чалов выступает за основную команду ЦСКА с 2016 года. В этом сезоне 25-летний форвард провел пять матчей в составе армейцев, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

Чалов становился лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2018/2019.