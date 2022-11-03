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Сегодня, 13:33

Камоцци считает, что Абаскаль может стать лучшим тренером РПЛ сезона-2022/23

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Советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля лучшим тренером РПЛ на данный момент.

«Пока рано говорить, является ли Абаскаль лучшим тренером РПЛ в этом году. Концовка сезона это покажет. Но, безусловно, Гильермо может им стать, если команда будет и дальше показывать хорошую игру и приносить результат. На данный момент лучшими являются тренеры первых четырех команд лиги. В конце сезона мы узнаем, кто действительно сильнейший», — приводит слова Абаскаля «РБ Спорт».

После 15 раундов «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидирует «Зенит» — 39 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-abaskal-mozhet-stat-luchshim-trenerom-rpl-sezona-2022-2023/
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Франко Камоцци
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