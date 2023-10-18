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Сегодня, 17:41

Камоцци об Абаскале: «Он не соответствует уровню «Спартака». Спросите тех людей, которые приводили его в клуб»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал «СЭ» информацию о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с командой.

«До меня доходят фольклорные высказывания об Абаскале: кто-то говорит, что он гений, но не может работать, потому что нет спортивного директора, который его привел. Кто-то, что он хорош, но ему не везет, другие говорят, что судьи его ненавидят. Но мне кажется что Абаскаль, как и Николсон, не соответствует уровню такого клуба, как «Спартак». Почему бы вам не спросить что происходит у тех, кто приводил Николсона и Абаскаля? Мой последний совет, который я дал «Спартаку», — это Паоло Ваноли. Вот и все», — сказал Камоцци «СЭ».

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Александр Соболев. Абаскалю придется договариваться с Соболевым. Других вариантов у «Спартака» нет

По информации «СЭ», Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с завтрашнего дня (19 октября).

Ранее журналист Иван Карпов отмечал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Франко Камоцци
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