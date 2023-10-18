Камоцци об Абаскале: «Он не соответствует уровню «Спартака». Спросите тех людей, которые приводили его в клуб»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал «СЭ» информацию о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с командой.

«До меня доходят фольклорные высказывания об Абаскале: кто-то говорит, что он гений, но не может работать, потому что нет спортивного директора, который его привел. Кто-то, что он хорош, но ему не везет, другие говорят, что судьи его ненавидят. Но мне кажется что Абаскаль, как и Николсон, не соответствует уровню такого клуба, как «Спартак». Почему бы вам не спросить что происходит у тех, кто приводил Николсона и Абаскаля? Мой последний совет, который я дал «Спартаку», — это Паоло Ваноли. Вот и все», — сказал Камоцци «СЭ».

По информации «СЭ», Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с завтрашнего дня (19 октября).

Ранее журналист Иван Карпов отмечал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.