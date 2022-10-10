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Сегодня, 19:27

Камоцци считает, что Бакаеву нужно набраться терпения

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

«Уровень Бакаева — выше среднего, он не топ-игрок. Проблема в том, что в «Зените» на его позиции играют Малком и Клаудиньо. Они выше его по уровню. Поэтому он должен набраться терпения и внести свой вклад в нужный момент, когда это понадобится команде. Больше ничего. В противном случае он должен перейти в другой клуб, потому что игровая практика — самое главное для развития футболиста», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

26-летний футболист присоединился к «Зениту» в июле 2022 года и провел за команду 14 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Его контракт с петербуржским клубом рассчитан до 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-bakaev-ne-top-igrok-emu-nuzhno-nabrat-sya-terpeniya/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
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Ф1(1.5)

22%

1.84

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14%

1.72
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Барселона
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Ф1(-1)

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Зелимхан Бакаев
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Франко Камоцци
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