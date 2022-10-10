Камоцци считает, что Бакаеву нужно набраться терпения

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

«Уровень Бакаева — выше среднего, он не топ-игрок. Проблема в том, что в «Зените» на его позиции играют Малком и Клаудиньо. Они выше его по уровню. Поэтому он должен набраться терпения и внести свой вклад в нужный момент, когда это понадобится команде. Больше ничего. В противном случае он должен перейти в другой клуб, потому что игровая практика — самое главное для развития футболиста», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

26-летний футболист присоединился к «Зениту» в июле 2022 года и провел за команду 14 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Его контракт с петербуржским клубом рассчитан до 2025 года.