Камоцци считает, что Бакаеву нужно набраться терпения

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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.
«Уровень Бакаева — выше среднего, он не топ-игрок. Проблема в том, что в «Зените» на его позиции играют Малком и Клаудиньо. Они выше его по уровню. Поэтому он должен набраться терпения и внести свой вклад в нужный момент, когда это понадобится команде. Больше ничего. В противном случае он должен перейти в другой клуб, потому что игровая практика — самое главное для развития футболиста», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
26-летний футболист присоединился к «Зениту» в июле 2022 года и провел за команду 14 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Его контракт с петербуржским клубом рассчитан до 2025 года.
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