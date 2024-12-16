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Сегодня, 12:54

Камоцци считает, что Батракову будет непросто попасть в стартовый состав «Спартака»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мыслями о продолжении карьеры полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Этот сезон Батраков должен завершить в «Локомотиве», а летом уже сможет думать над тем, как перейти в другой клуб. Сейчас менять команду для Батракова будет неправильно», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Также он предположил, может ли 19-летний футболист перейти в «Спартак».

«В «Спартаке» сейчас большая конкуренция, ему будет там непросто попасть в стартовый состав. Батраков — интересный игрок, но ему есть куда развиваться, чтобы перейти в российский топ-клуб», — добавил итальянец.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Батраков принял участие в 17 матчах за «Локомотив», забив 10 голов и отдав 6 результативных передач. Он идет на втором месте в гонке бомбардиров РПЛ.

Источник: Metaratings.ru.
Алексей Батраков
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Франко Камоцци
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