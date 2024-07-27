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Сегодня, 12:00

Камоцци считает, что для борьбы за чемпионство «Спартаку» нужно стать командой

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Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением, что нужно сделать руководству красно-белых для борьбы за чемпионство.

«Это процесс большой и долгий. Болельщики и люди в целом думают, что тренер или игроки могут изменить все в один момент. Но чтобы побеждать и иметь правильный менталитет, нужно построить команду, которая станет единой душой со своим тренером. Необходимо, чтобы у игроков были определенные ценности, а тренеру была оказана поддержка со стороны руководства клуба, особенно в трудные времена.

Повторяю, это процесс. У вас должно быть видение, четкий и авторитетный лидер и единство в принятии решений. «Спартаку» нужно положиться на специалистов, которые, как и я, имеют видение и, прежде всего, большую компетентность в футболе», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Последний раз «Спартак» становился чемпионом страны в сезоне-2016/17. По итогам сезона-2023/24 красно-белые заняли 5-е место.

В 1-м туре текущего розыгрыша РПЛ команда на выезде уступила «Оренбургу» со счетом 0:2. В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против «Химок». Встреча пройдет 28 июля, начало — в 15:00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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