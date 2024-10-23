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Сегодня, 18:15

Камоцци считает, что для борьбы за титул «Спартаку» нужны игроки уровня Кордобы

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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о нападающем красно-белых Шамаре Николсоне.

«Сейчас Николсон выглядит неплохо, видимо, Станкович нашел к нему подход. Но я не уверен, что Шамар поможет «Спартаку» в борьбе за трофеи. «Спартаку» нужен кто-то такой, как Кордоба», — сказал Камоцци.

В текущем сезоне на счету ямайского футболиста 8 матчей, 3 забитых мяча и 2 результативных передачи во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. Следующий матч команда проведет на выезде против «Пари НН» 27 октября в рамках 13-го тура чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
Шамар Николсон

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