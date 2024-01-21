Камоцци считает, что Джикия еще может помочь «Спартаку»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что думает о защитнике красно-белых Георгии Джикии и его положении в московской команде.

«Я считаю, что Джикия — это важный игрок «Спартака». Он может еще помочь команде. Но чтобы преуспеть, он должен чувствовать себя важным», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Его контракт с красно-белыми истекает в мае 2024-го. В текущем сезоне 30-летний футболист сыграл 9 матчей за «Спартак», проведя на поле в общей сложности 706 минут.

19 января появилась информация, что защитник может остаться в московском клубе. При этом красно-белые не готовы предложить ему зарплату выше, чем 1,5 миллиона евро в год.