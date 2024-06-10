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Сегодня, 17:56

Камоцци считает, что Джикия легко найдет себе новый клуб

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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о будущем Георгия Джикии.

«Не стоит переживать за Джикию — он большой профессионал и без работы не останется. Защитников уровня Джикии в РПЛ не так много, поэтому Георгий без проблем найдет себе новый клуб», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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