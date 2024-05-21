Камоцци считает, что Дзюба и Смолов уже не соответствуют уровню топ-клубов РПЛ

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе и форварде «Динамо» Федоре Смолове.

«Дзюба и Смолов — хорошие нападающие, несколько лет назад они были лучшими в России. Но сейчас их карьеры близятся к завершению. Это нормально, что уровень их игры падает. На данный момент Дзюба и Смолов уже не соответствуют уровню топ-клубов РПЛ, поэтому на них не будет спроса среди команд из топ-8», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба принял участие в 26 матчах за железнодорожников во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. На счету 34-летнего Смолова 6 забитых мячей и 5 голевых передач в 33 играх за бело-голубых.