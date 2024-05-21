Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:21

Камоцци считает, что Дзюба и Смолов уже не соответствуют уровню топ-клубов РПЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе и форварде «Динамо» Федоре Смолове.

«Дзюба и Смолов — хорошие нападающие, несколько лет назад они были лучшими в России. Но сейчас их карьеры близятся к завершению. Это нормально, что уровень их игры падает. На данный момент Дзюба и Смолов уже не соответствуют уровню топ-клубов РПЛ, поэтому на них не будет спроса среди команд из топ-8», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба принял участие в 26 матчах за железнодорожников во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. На счету 34-летнего Смолова 6 забитых мячей и 5 голевых передач в 33 играх за бело-голубых.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
Франко Камоцци
2
0
Читайте также
Певец Эд Ширан вошел в число крупнейших налогоплательщиков Великобритании
Девушка-боец UFC рассказала о попытке продать ее в секс-рабство в США
ТАСС сообщил об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова
Акинфеев принял важное решение, «Зенит» возвращает бывших футболистов, а три клуба готовы сменить тренеров. Главные трансферные слухи РПЛ за 21 мая
Пассажир рейса Singapore Airlines погиб из-за сильной турбулентности
Медведев отметил недействительность итогов конференции по Украине в Швейцарии
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Алдонин: «Файзуллаев — открытие сезона в РПЛ, еще выделю Козлова из «Балтики»
Ажиотаж вокруг золотого матча «Краснодар» — «Динамо»: как добраться и купить билеты, где смотреть игру в Москве
«Балтика» — «Локомотив»: дата и время начала матча 30 тура РПЛ
Адвокат Бушманов: «Заявление депутата Новичкова о шутке Безрукова — попытка привлечь внимание к своей персоне»
«Краснодар» — «Динамо»: дата и время начала матча 30 тура РПЛ
В Госдуме попросили расследовать слова игрока «Рубина» Безрукова на предмет коррупции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Агент Рыбуса: «Звонят клубы и спрашивают о Мацее, но конкретики ни от кого пока не было»

Сутормин: «Мое будущее? Я возвращаюсь в «Зенит»