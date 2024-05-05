Камоцци считает, что Дзюбе пора покинуть «Локомотив»

Сегодня, 12:05
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца РПЛ Леонида Федуна, порассуждал о будущем нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.
«Думаю, Дзюбе пора уйти из «Локомотива» и покинуть РПЛ. Наверное, лучше уйти в другую лигу, где ему будет проще играть. Артем многое сделал в российском футболе, был отличным нападающим и большим игроком в свое время. Но сейчас он уже не показывает прежний уровень», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
В этом сезоне 34-летний Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона с опцией продления еще на сезон.