Камоцци считает, что Дзюбе пора покинуть «Локомотив»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца РПЛ Леонида Федуна, порассуждал о будущем нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Думаю, Дзюбе пора уйти из «Локомотива» и покинуть РПЛ. Наверное, лучше уйти в другую лигу, где ему будет проще играть. Артем многое сделал в российском футболе, был отличным нападающим и большим игроком в свое время. Но сейчас он уже не показывает прежний уровень», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».