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Сегодня, 16:31

Камоцци считает, что Хлусевич может легко заиграть во многих клубах серии А

Алина Савинова
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Франко Камоцци, бывший советник экс-главы «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал новость о возможном уходе полузащитника Даниила Хлусевича из московского клуба.

«Хлусевич является футболистом, которого я очень хотел видеть в «Спартаке». Я считаю, что у него действительно большой потенциал развития. Для меня абсолютно не будет сюрпризом увидеть его в одном из лучших европейских чемпионатов в ближайшее время. Он может легко заиграть во многих клубах серии А, но лучше подойдет командам, которые играют по схеме 4-3-3 или 3-5-2», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что 23-летний Хлусевич может продолжить карьеру в «Зените» или московском «Динамо».

В этом сезоне полузащитник провел 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: Metaratings.ru.
Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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