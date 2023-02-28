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Сегодня, 18:11

Камоцци считает, что Игнатов пока не готов к переходу в европейский чемпионат

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» оценил возможность полузащитника красно-белых Михаила Игнатова перейти в европейский чемпионат.

«Игнатов — молодой игрок, который должен вырасти, прежде чем он сможет играть в топовых лигах. Если он продолжит в том же духе, то для него ничего не исключено», — сказал Камоцци «СЭ».

Ранее бывший специалист «Спартака» Рауль Рианчо в интервью «РБ Спорт» высказал мнение о возможном переходе Михаила Игнатова в Европу.

Михаил Игнатов
Рауль Рианчо
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