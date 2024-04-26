Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:54

Камоцци: «Карпин и Ивич подойдут «Спартаку», это хорошие специалисты»

Telegram Дзен

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, ответил на вопрос о том, кто может возглавить московский клуб.

14 апреля красно-белые объявили об увольнении Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен экс-ассистент испанца Владимир Слишкович.

«Ивич — очень хороший тренер, как и Карпин. Оба подойдут «Спартаку». Сложно выделить кого-то одного», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В марте этого года серб Владимир Ивич покинул «Краснодар» и до сих пор находится без команды. Валерий Карпин сейчас возглавляет «Ростов».

После 25 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Франко Камоцци
1
Обсудить
Читайте также
Во Франции задержан подросток, планировавший теракт на Олимпиаде
Президент РФС Дюков рассказал, будет ли избираться на новый срок
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
РФС придумал, что делать со сборной: будет 10 товарищеских матчей в год, коммерческий турнир и возвращение только к ЧМ-2030
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Колосков назвал Ташуева одним из лучших тренеров России

Циклаури: «Крыльям Советов» будет сложно бороться за бронзу РПЛ»