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Камоцци о матче «Спартака» с «Ростовом»: «Для Карпина это одна из самых важных игр в сезоне»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

«Всегда надеюсь, что «Спартак» победит. Но думаю, что для Валерия Карпина этот матч — один из самых важных в этом сезоне», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле в субботу, 29 апреля. Начало матча — в 19.30 мск.

После 24 туров чемпионата России-2022/23 красно-белые занимают третье место с 48 очками, ростовчане идут на второй строчке с 49 очками.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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