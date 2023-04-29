Камоцци о матче «Спартака» с «Ростовом»: «Для Карпина это одна из самых важных игр в сезоне»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

«Всегда надеюсь, что «Спартак» победит. Но думаю, что для Валерия Карпина этот матч — один из самых важных в этом сезоне», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле в субботу, 29 апреля. Начало матча — в 19.30 мск.

После 24 туров чемпионата России-2022/23 красно-белые занимают третье место с 48 очками, ростовчане идут на второй строчке с 49 очками.