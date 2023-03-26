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Сегодня, 13:01

Камоцци: «Качество и талант Пиняева очевидны для всех, но рано говорить, что он уже звезда»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Его качество и талант очевидны для всех, он — талант. Но рано говорить, что он уже звезда. Это процесс. Его становление займет какое-то время», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В текущем сезоне Пиняев провел 14 матчей в чемпионате России, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Железнодорожники набрали 22 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-rano-govorit-chto-pinyaev-zvezda-no-ego-kachestvo-i-talant-ochevidny-dlya-vseh/
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Франко Камоцци
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