Камоцци: «Качество и талант Пиняева очевидны для всех, но рано говорить, что он уже звезда»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Его качество и талант очевидны для всех, он — талант. Но рано говорить, что он уже звезда. Это процесс. Его становление займет какое-то время», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В текущем сезоне Пиняев провел 14 матчей в чемпионате России, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Железнодорожники набрали 22 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.