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Сегодня, 04:45

Камоцци: «ПСЖ» — это гранд, у Сафонова все получится там»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ".

«Сафонов — отличный голкипер, он доказал свой уровень, играя в РПЛ. «ПСЖ» — это гранд, у Матвея все получится там», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

 
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25-летний Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Всего за команду он провел 175 матчей, пропустил 208 голов и 53 раза отыграл на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 18 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-pszh-e-to-grand-u-safonova-vse-poluchitsya-tam/
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Франко Камоцци
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