Камоцци: «Семак сделал все, что мог в России. Нужны новые вызовы»

Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил дальнейшие перспективы главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Я думаю, что Семак сделал все, что мог в России. Для него было бы важно попробовать себя в другой стране. Нужны новые вызовы. В Италии это сложно будет сделать, но в Турции, например, он бы мог поработать», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством досрочно стал чемпионом России. После 26 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий вторым ЦСКА на 13 очков.