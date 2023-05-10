КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:19

Камоцци: «Семак сделал все, что мог в России. Нужны новые вызовы»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил дальнейшие перспективы главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Я думаю, что Семак сделал все, что мог в России. Для него было бы важно попробовать себя в другой стране. Нужны новые вызовы. В Италии это сложно будет сделать, но в Турции, например, он бы мог поработать», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством досрочно стал чемпионом России. После 26 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий вторым ЦСКА на 13 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-semak-sdelal-v-rossii-vsyo-on-mog-by-porabotat-v-turcii-249952/
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Франко Камоцци
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
88-летняя Бардо протестует против Олимпиады в Париже. У нее очень неожиданная причина
Рекордный доход — 10 миллионов евро. В Милане ажиотаж перед полуфиналом ЛЧ
Президент Грузии назвала неприемлемой отмену Россией визового режима для грузин
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2023 году
Избитая в Ингушетии четырехлетняя девочка пришла в сознание
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Сергей Михайлов может войти в состав совета директоров «Спартака»
Барбоза заявил, что Семак может ожидать предложения из топ-5 европейских лиг
Агент Кайо ответил, сыграет ли футболист с «Зенитом»
Агент Дивеева заявил, что футболистом интересуются зарубежные клубы
Гладилин: «Пока в «Спартаке» нет костяка, поэтому команду лихорадит»
Семин считает, что Семак смог бы добиться успеха не только в «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черышев: «Если Семаку предложат не топовый чемпионат, он может рассмотреть это как шаг навстречу большой Европе»

Дзюба — о травме Магкеева: «Вернешься сильнее»