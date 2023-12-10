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РПЛ

Сегодня, 17:52

Камоцци — о «Спартаке»: «Со своим составом Абаскаль давно мог бы выиграть чемпионат»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о выступление московской команды в первой части сезона РПЛ.

«Спартак» заканчивает первую часть сезона минимум на пятом месте в РПЛ. Это слабый результат. Со своим составом Абаскаль давно мог бы выиграть чемпионат. Состав красно-белых сильнее, чем у всех остальных клубов России», — цитирует Камоцци Metaratings.ru

«Спартак» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков за 18 матчей. Испанский специалист Гильермо Абаскаль тренирует команду с лета 2022 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2025-го.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-spartak-s-abaskalem-davno-dolzhen-byl-vyigrat-rpl-ikh-sostav-silnee-chem-u-ostalnykh-v-rpl-313971/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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