Камоцци — о «Спартаке»: «Со своим составом Абаскаль давно мог бы выиграть чемпионат»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о выступление московской команды в первой части сезона РПЛ.

«Спартак» заканчивает первую часть сезона минимум на пятом месте в РПЛ. Это слабый результат. Со своим составом Абаскаль давно мог бы выиграть чемпионат. Состав красно-белых сильнее, чем у всех остальных клубов России», — цитирует Камоцци Metaratings.ru

«Спартак» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков за 18 матчей. Испанский специалист Гильермо Абаскаль тренирует команду с лета 2022 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2025-го.