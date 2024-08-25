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Сегодня, 09:58

Камоцци: «Когда «Зенит» остался вдесятером, «Спартак» мог и должен был побеждать»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью в матче 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и красно-белыми (0:0).

«Жаль красно-белых. Потому что, когда «Зенит» остался вдесятером, «Спартак» мог и должен был побеждать. «Спартак» упустил отличный шанс, но в любом случае мне понравился настрой и игра команды», — сказал Камоцци «СЭ».

«Зенит» с 14 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» набрал 11 баллов и занимает 4-е место в турнирной таблице.

В следующем туре петербуржцы на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 31 августа. «Спартак» в этот же день на своем поле примет «Рубин».

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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