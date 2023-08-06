Камоцци считает, что «Спартак» должен концентрироваться на цели стать чемпионом

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци высказался о перспективах красно-белых в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Когда все идет хорошо, нужно оставаться спокойным. Нужно понимать, что все может довольно быстро измениться. Так что «Спартаку» нужно быть скромным, спокойным и концентрироваться на цели стать чемпионом», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» одержал три победы в трех первых турах нового сезона РПЛ. Красно-белые обыграли «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1). Команда Гильермо Абаскаля делит с «Краснодаром» лидерство в турнирной таблице.