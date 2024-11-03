Камоцци считает, что «Спартак» заслужил победу над ЦСКА

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Очень рад за «Спартак» и за фанатов «красно-белых». Они заслужили такую победу. Пруцев — лучший игрок матча? Я хорошо знал игровые качества Пруцева, поэтому и предложил Федуну приобрести его. Кто виноват в драке? Футболист ЦСКА Роша явно перепутал футбол со смешанными единоборствами», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.