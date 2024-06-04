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Сегодня, 00:55

Камоцци считает, что Сперцян смог бы заменить Ройса в «Боруссии»

Алина Савинова
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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал футболиста РПЛ, который способен заменить полузащитника Марко Ройса в дортмундской «Боруссии».

«Эдуард уже давно готов к тому, чтобы играть в Европе, это качественный футболист. Дортмунд? Я думаю, он смог бы заменить Марко Ройса там», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за основную команду с июля 2021 года. Соглашение игрока с «быками» рассчитано до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что к 23-летнему Сперцяну проявляет интерес «Лацио».

Источник: РБ Спорт
Марко Ройс
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
Франко Камоцци
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