Камоцци считает, что Сперцян смог бы заменить Ройса в «Боруссии»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал футболиста РПЛ, который способен заменить полузащитника Марко Ройса в дортмундской «Боруссии».

«Эдуард уже давно готов к тому, чтобы играть в Европе, это качественный футболист. Дортмунд? Я думаю, он смог бы заменить Марко Ройса там», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за основную команду с июля 2021 года. Соглашение игрока с «быками» рассчитано до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что к 23-летнему Сперцяну проявляет интерес «Лацио».