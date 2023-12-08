Камоцци считает, что Сперцяну стоит покинуть «Краснодар» зимой ради «Ювентуса»

Итальянский функционер Франко Камоцци высказался о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Ювентус».

«Я думаю, Сперцяну стоит покинуть «Краснодар» зимой, если «Ювентус» придет за ним. Но, наверное, руководство клуба так просто его не отпустит. Ведь «Краснодар» борется за чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

16 ноября Sky Sport сообщал, что Сперцян является для «Ювентуса» первой альтернативой форварда Доменико Берарди в зимнее трансферное окно.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В текущем сезоне РПЛ 23-летний полузащитник провел за «быков» 17 матчей, в которых отметился 8 голами и 3 результативными передачами.