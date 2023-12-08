Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:18

Камоцци считает, что Сперцяну стоит покинуть «Краснодар» зимой ради «Ювентуса»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Итальянский функционер Франко Камоцци высказался о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Ювентус».

«Я думаю, Сперцяну стоит покинуть «Краснодар» зимой, если «Ювентус» придет за ним. Но, наверное, руководство клуба так просто его не отпустит. Ведь «Краснодар» борется за чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

16 ноября Sky Sport сообщал, что Сперцян является для «Ювентуса» первой альтернативой форварда Доменико Берарди в зимнее трансферное окно.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В текущем сезоне РПЛ 23-летний полузащитник провел за «быков» 17 матчей, в которых отметился 8 голами и 3 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-spertsyanu-stoit-pokinut-krasnodar-zimoj-radi-yuventusa/
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ювентус
Франко Камоцци
4
Обсудить
Читайте также
Фанаты «Сантоса» устроили беспорядки после вылета во вторую лигу Бразилии
Легендарную советскую лыжницу снова обвинили в гендерном несоответствии. Зачем тревожить память о ней?
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
Глава МИД Британии указал на необходимость предоставления Западом помощи Украине
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Итальянский журналист: «Никто в серии А не слышал о работе Рибалты в «Зените»

В «Пари НН» рассказали об эпидемии: «Юран не унывает. Будем биться с «Зенитом» насколько хватит наших сил»