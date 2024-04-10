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Сегодня, 16:30

Камоцци считает, что стиль игры Сарри не подходит «Спартаку»

Виктория Кравченко
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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что стиль Маурицио Сарри не подходит московской команде.

— Сарри был бы хорошим вариантом для «Спартака»?

— Абсолютно уверен, что нет.

— Почему?

— Сарри не подходит для российского футбола, — заявил Камоцци Sport24.

Ранее колумнист «СЭ» Максим Никитин в эфире подкаста «Премьер-лига несправедливости» сообщил, что итальянский специалист Маурицио Сарри отказался от предложения стать главным тренером московского «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля.

В 23-м туре РПЛ «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» — 2:1. После 22 матчей команда Гильермо Абаскаля с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

Источник: https://sport24.ru/football/news-637034-kamotstsi-nazval-sarri-plokhim-trenerom-dlya-spartaka
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