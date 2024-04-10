Камоцци считает, что стиль игры Сарри не подходит «Спартаку»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что стиль Маурицио Сарри не подходит московской команде.

— Сарри был бы хорошим вариантом для «Спартака»?

— Абсолютно уверен, что нет.

— Почему?

— Сарри не подходит для российского футбола, — заявил Камоцци Sport24.

Ранее колумнист «СЭ» Максим Никитин в эфире подкаста «Премьер-лига несправедливости» сообщил, что итальянский специалист Маурицио Сарри отказался от предложения стать главным тренером московского «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля.