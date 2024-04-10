Камоцци считает, что стиль игры Сарри не подходит «Спартаку»

Сегодня, 16:30
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что стиль Маурицио Сарри не подходит московской команде.
— Сарри был бы хорошим вариантом для «Спартака»?
— Абсолютно уверен, что нет.
— Почему?
— Сарри не подходит для российского футбола, — заявил Камоцци Sport24.
Ранее колумнист «СЭ» Максим Никитин в эфире подкаста «Премьер-лига несправедливости» сообщил, что итальянский специалист Маурицио Сарри отказался от предложения стать главным тренером московского «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля.
В 23-м туре РПЛ «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» — 2:1. После 22 матчей команда Гильермо Абаскаля с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице.