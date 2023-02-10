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Сегодня, 12:53

Камоцци считает, что суперлига может стать для клубов из России заменой еврокубкам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-советник советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на желание «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» создать Суперлигу как альтернативу Лиги чемпионов.

«Думаю, эти подвижки вызваны монополией УЕФА. Мы говорим о финансовом Fair Play и футбольном шоу, тогда как УЕФА устраивает все больше матчей во всех континентальных турнирах. Поэтому клубы должны покупать игроков и платить все больше и больше. Но УЕФА уповает на стабильность в футболе... Это просто грязная игра, навязанная УЕФА. Я не знаю, реально ли участие российских клубов в данном турнире. Возможно, Суперлига может стать для клубов из России заменой еврокубкам», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

В октябре 2022 года Рейнхарт заявлял, что первый сезон Суперлиги может состояться в сезоне-2024/25.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. Через два дня после этого английские клубы вышли из числа участников турнира в связи с недовольством болельщиков.

Проект был приостановлен после угрозы санкций со стороны УЕФА. Позднее «Реал», «Барселона» и «Ювентус», которые не стали покидать Суперлигу, обратились в суд. Клубы обвинили УЕФА в злоупотреблении доминирующим положением на европейском футбольном рынке и нарушении правил конкуренции. Команды были намерены добиться разрешения на создание и утверждение Суперлиги.

В конце декабря 2022 года в Европейском суде заявили, что проект Суперлиги необходимо утвердить в ФИФА и УЕФА перед тем, как проводить турнир. Окончательное решение должно быть принято в марте нынешнего года.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-superliga-mozhet-stat-dlya-klubov-iz-rossii-zamenoi-evrokubkam-226709/
Футбол
РПЛ
Суперлига (футбол)
Франко Камоцци
УЕФА
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