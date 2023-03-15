Камоцци считает, что у Абаскаля есть причина играть без Бальде: «Ни один тренер не будет вредить себе»

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации с игровым временем нападающего «Спартака» Бальде Кейта.

Ранее появилась информация о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не выпускает футболиста на поле в качестве дисциплинарного наказания.

«Раньше Бальде был сильным игроком, но сейчас... Наверняка у Абаскаля есть причина, по которой он не ставит его. Ни один тренер не будет вредить себе. Но я не знаю все ситуации, чтобы делать какие-то выводы», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» провел пять матчей после зимней паузы. Кейта принял участие лишь в двух из них — против «Локомотива» в FONBET Кубке России. В первой игре, которая завершилась победой красно-белых со счетом 1:0, 28-летний сенегалец вышел на замену и провел на поле 16 минут. В ответной встрече, которую «Спартак» выиграл со счетом 4:2, форвард также появился со скамейки запасных и отыграл 3 минуты.

Футболист не отметился результативными действиями в этих матчах.