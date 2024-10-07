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Камоцци: «В «Спартаке» теряют время с Николсоном. У него недостаточный уровень мастерства»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци раскритиковал форварда красно-белых Шамара Николсона.

Ямаец сделал дубль в матче 11-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

«Сможет ли Шамар Николсон перезагрузить карьеру в «Спартаке» и стабильно начать забивать? Все просто теряют время с этим футболистом. У Шамара Николсона недостаточный уровень мастерства для «Спартака». То же самое касается тех, кто настаивал на его приобретении», — приводит Metaratings слова Камоцци.

Николсон выступает за «Спартак» с января 2022 года. Форвард провел сезон-2023/24 на правах аренды в французском «Клермоне».

В сезоне-2024/25 Николсон принял участие в 6 матчах «Спартака» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: Metaratings

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