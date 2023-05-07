Камоцци считает, что в РПЛ нужен лимит на иностранных тренеров

Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что в РПЛ нужно ввести лимит на иностранных тренеров.

«В данный момент российским клубам правильно отдавать предпочтение отечественным тренерам, персоналу и футболистам. Это без сомнения. Что касается возможного лимита на иностранных тренеров в РПЛ, то, думаю, что это правильно», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

На данный момент в чемпионате России работают 12 российских тренеров и 4 иностранных специалиста.