0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:05

Камоцци считает, что возвращение российского футбола к системе «весна-осень» может стать хорошей идеей для РПЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что думает о возможном переходе российского футбола к системе «весна-осень».

«Возможное возвращение российского футбола к системе «весна-осень» может стать хорошей идеей для клубов РПЛ. В России в декабре играть сложно, у футболистов есть большой риск получить травму. Тем более, при системе «весна-осень» российские клубы выигрывали кубки УЕФА, а многие игроки были востребованы в европейских топовых клубах», — приводит Sport24 слова Камоцци.

Российский футбол перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-22-kamotstsi-vozvrashcheniye-k-sisteme-vesna-osen-mozhet-stat-khoroshey-ideyey-dlya-rpl
dsadadad
Футбол
Франко Камоцци
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкину подарили клюшку сборной СССР с Суперсерии-1974
Проклял партнера по команде ради поездки на чемпионат мира? Дикая история из сборной Аргентины
Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море БПЛА США
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тикнизян: «Я буду рад, если у Антона Миранчука появится возможность уехать в Европу. Я тоже ставлю себе такую цель»

Агент Джимми Марина рассказал, собирается ли футболист получать российское гражданство