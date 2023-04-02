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Сегодня, 14:16

Камоцци считает форварда «Спартака» Бальде хорошим игроком

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о нападающем красно-белых Кейта Бальде.

«Бальде — хороший игрок, но в данный момент он не в лучшей форме. Сложно сказать, почему. Мы не знаем всех причин», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года. В текущем сезоне он провел только четыре официальных матча за красно-белых. В сентябре прошлого года сенегальский футболист был отстранен от футбола на 2,5 месяца из-за нарушения процедуры допинг-контроля во время выступления за итальянский «Кальяри».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко за 21 тур.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-slozhno-skazat-chto-proishodit-s-bal-de-no-on-vse-eshhe-horoshij-igrok/
Кейта Бальде
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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