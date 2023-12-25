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Сегодня, 15:56

Камоцци: «Ивич на данный момент — лучший тренер РПЛ»

Алина Савинова
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Итальянский функционер Франко Камоцци рассказал, кого считает лучшим тренером в РПЛ на данный момент.

«На данный момент лучший тренер в РПЛ — Владимир Ивич. Его работа в «Краснодаре» вызывает огромное уважение. Он ведет команду к чемпионству», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Контракт 46-летнего сербского специалиста с «быками» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-ivich-na-danny-j-moment-luchshij-trener-rpl/
Футбол
РПЛ
Владимир Ивич
Франко Камоцци
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