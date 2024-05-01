Камоцци считает «Краснодар» фаворитом в борьбе за чемпионство в РПЛ

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о чемпионской гонке РПЛ в сезоне-2023/24.

«Краснодар» лучше, чем «Зенит». Для меня они фавориты в чемпионской гонке», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 26 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» (50) уступает петербуржцам по дополнительным показателям.

4 мая «Краснодар» сыграет дома против «Ахмата», а «Зенит» двумя днями позже проведет выездную встречу с «Факелом».