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Сегодня, 14:51

Камоцци считает неуместным возвращение Миранчука в РПЛ

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что полузащитнику «Торино» Алексею Миранчуку не стоит возвращаться в РПЛ.

«Будущее Миранчука мне представляется хорошим. Речи о возвращении в РПЛ сейчас идти не может. Это неуместно. Алексей в самом расцвете сил и заработал хорошую репутацию в этом сезоне в Италии. В серии А спрос на него точно будет», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 27 матчей в серии А, забил 4 гола и отметился 7 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-vozvrashhenie-miranchuka-v-rpl-neumestno-u-nego-horoshee-budushhee-v-italii/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
Франко Камоцци
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