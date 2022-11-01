Камоцци: «Промес был лучшим игроком РПЛ в первом круге»

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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» назвал лучшего футболиста первого круга в РПЛ.
«Можно с уверенностью сказать, что Промес был лучшим игроком РПЛ в первом круге», — сказал Камоцци «СЭ».
В первом круге сезона-2022/23 в РПЛ Промес принял участие в 14 матчах, на его счету 12 голов и 6 результативных передач. Нидерландец на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования