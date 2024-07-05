Камоцци считает Соболева «жертвой» директоров и тренеров «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал «СЭ» публикацию нападающего красно-белых Александра Соболева в социальной сети Telegram.

«Я думаю, что Соболев, которого я лично рекомендовал в «Спартак», является игроком, который в последние годы стал жертвой спортивных директоров и тренеров, за исключением Паоло Ваноли и Тедеско. Если он перейдет в клуб, где его будут ценить, это будет правильное решение», — сказал Камоцци «СЭ».

В четверг, 4 июля, Соболев опубликовал в своем Telegram-канале фотографию ночного неба Санкт-Петербурга, на которой написано: «Мы живем в такое время, что если о тебе слышат хорошее, то скрывают это, если слышат плохое, то распространяют, а если и вовсе не слышат ничего, то придумывают...»

Софья Грецкая