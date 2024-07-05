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Сегодня, 14:08

Камоцци считает Соболева «жертвой» директоров и тренеров «Спартака»

Telegram Дзен

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал «СЭ» публикацию нападающего красно-белых Александра Соболева в социальной сети Telegram.

«Я думаю, что Соболев, которого я лично рекомендовал в «Спартак», является игроком, который в последние годы стал жертвой спортивных директоров и тренеров, за исключением Паоло Ваноли и Тедеско. Если он перейдет в клуб, где его будут ценить, это будет правильное решение», — сказал Камоцци «СЭ».

Александр Соболев. Соболев анонсировал переход в «Зенит»? Форвард «Спартака» опубликовал фото с видом на Петербург и странной подписью

В четверг, 4 июля, Соболев опубликовал в своем Telegram-канале фотографию ночного неба Санкт-Петербурга, на которой написано: «Мы живем в такое время, что если о тебе слышат хорошее, то скрывают это, если слышат плохое, то распространяют, а если и вовсе не слышат ничего, то придумывают...»

Софья Грецкая

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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