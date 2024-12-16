Камоцци сообщил о желании приехать в Москву на матч «Спартака»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» поблагодарил клуб за созданные для него возможности.

Ранее Камоцци опубликовал в соцсетях фото, где поблагодарил «Спартак» за возможность стать известным и получить признание.

«Публикация в соцсетях? Это маленький жест благодарности по отношению к «Спартаку». Кстати, в последний раз я был на матче красно-белых в 2022 году. В последнее время смотрю трансляции. Надеюсь, скоро удастся приехать в Москву и лично увидеть матч «Спартака», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» набрал 37 очков после 18 туров и занимает третье место в таблице РПЛ.