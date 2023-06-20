Камоцци сожалеет об уходе Мележикова из «Спартака»: «У нас были хорошие отношения»

Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал корреспондентам «СЭ» уход Евгения Мележикова с поста генерального директора московской команды.

«Мне жаль, что Мележиков ушел. У нас были хорошие отношения. Способна ли команда нормально функционировать в таких условиях? Честно, я не знаю», — сказал Камоцци «СЭ».

20 июня новым гендиректором красно-белых был назначен Олег Малышев, который входит в совет директоров московского клуба. До «Спартака» он занимал руководящие посты в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира.