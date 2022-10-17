Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:04

Камоцци сравнил Чалова и Соболева после московского дерби

Виктория Кравченко

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна поделился мнением по поводу матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2). Игра прошла вчера, 16 октября. У армейцев отметился дублем Федор Чалов, у красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев.

«В дерби, когда вы не можете выиграть, важно не потерять очки. Вчера «Спартаку» удалось это сделать. Между Соболевым и Чаловым, я выбираю первого. Для меня Саша лучше, чем Федор Чалов», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 баллами в 13 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-sobolev-luchshe-chem-chalov/
Федор Смолов
Федор Чалов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Франко Камоцци
3
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Кавазашвили объяснил, почему игру Селихова в дерби с ЦСКА можно назвать нервной
«Ростов» обратился к председателю ЭСК РФС Каманцеву по матчу с «Уралом»
«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам матча с ЦСКА
Камано: «Мне было бы приятно поработать с Галактионовым. Но официальной информации нет»
Игнатьев считает, что ЦСКА был более уверенным в матче против «Спартака»
Почему Федотов не возглавил «Спартак», а теперь в шаге от ненависти болельщиков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Белоголовцев считает, что в конфликте Абаскаля и Федотова неправы оба

Геркус объяснил болельщикам «Торпедо», почему тепло приветствовал представителей «Локомотива»