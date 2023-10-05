Камоцци удивился тому, что «Спартак» летом не купил нападающего

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци оценил уровень состава красно-белых.

«Состав у «Спартака» один из сильнейших в РПЛ. Эта команда обязательно должна быть в топ-3. Отсутствие замены Соболеву? Если Александр вдруг получит травму, то это станет проблемой. В этой линии серьезный дефицит. Странно, что «Спартак» не купил ни одного центрального нападающего этим летом», — сказал Камоцци.

«Спартак» с 16 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 10 туров. В следующем матче красно-белые на своем поле примут в московском дерби ЦСКА. Игра пройдет в воскресенье, 8 октября.