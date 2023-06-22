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Камоцци: «Уверен, что скоро несправедливость к российскому футболу закончится»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал заявление советника президента УЕФА Йозефа Клемента.

22 июня Клемент выразил уверенность, что российские футбольные команды в скором времени вернутся на международные турниры.

«После заявления от УЕФА очень надеюсь на дальнейшее возвращение российского футбола в Европу. То, что произошло, совершенно несправедливо по отношению к России и ее спортсменам. Уверен, что скоро все это закончится», — цитирует Камоцци Sport24.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-22-kamotstsi-o-zayavlenii-uyefa-skoro-nespravedlivost-k-rossiyskomu-futbolu-zakonchitsya
Футбол
Франко Камоцци
УЕФА
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