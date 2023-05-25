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Сегодня, 18:32

Камоцци уверен, что Вендел потянет уровень «Ромы»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал новость об интересе «Ромы» к полузащитнику «Зенита» Венделу.

«Мне про интерес «Ромы» к Венделу ничего неизвестно. Но, конечно, он потянет такой уровень. Верю ли в такой трансфер? Трудно предсказать», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 33 матча за петербургскую команду во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач. Ранее бразильский футболист играл в составе «Спортинга» и «Флуминенсе».

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-vendel-potyanet-uroven-romy-253862/
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
ФК Рома
Франко Камоцци
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